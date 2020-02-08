Гибкий смартфон Motorola Razr не прошел тест на долговечность

Девайс Motorola Razr со сгибаемым дисплеем пока не поступил в продажу. Впрочем, в Сети уже был опубликован ролик, показывающий ключевой недостаток смартфона, – он провалил тесты на многократные сгибания и разгибания.

Эксперты, представляющие издание CNET, устроили гаджету несколько тестов: например, проверили максимально возможное количество закрытий и открытий корпуса аппарата. В итоге, исследования продлились более 4 часов. После 27 тысяч повторений одного и того же цикла возникло уведомление об ошибке. Перезагрузка смартфона помогла, но с того момента закрывать и раскрывать устройство становилось чуть более проблематично.

По словам специалистов, количество сгибаний до поломки (27 тысяч) для такой флагманской модели – не очень много. Samsung Galaxy Fold потребовалось почти 120 тысяч циклов, хотя разработчики обещали более 190 тысяч.

На рынке Motorola Razr дебютирует уже через 1,5 недели, а стоимость новинки составит почти 1500 долларов (94 тысячи рублей). Не исключено, что телефон появится и в Российской Федерации.

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