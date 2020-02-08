Гибкий смартфон Motorola Razr не прошел тест на долговечность

Девайс Motorola Razr со сгибаемым дисплеем пока не поступил в продажу. Впрочем, в Сети уже был опубликован ролик, показывающий ключевой недостаток смартфона, – он провалил тесты на многократные сгибания и разгибания.
Эксперты, представляющие издание CNET, устроили гаджету несколько тестов: например, проверили максимально возможное количество закрытий и открытий корпуса аппарата. В итоге, исследования продлились более 4 часов. После 27 тысяч повторений одного и того же цикла возникло уведомление об ошибке. Перезагрузка смартфона помогла, но с того момента закрывать и раскрывать устройство становилось чуть более проблематично.
По словам специалистов, количество сгибаний до поломки (27 тысяч) для такой флагманской модели – не очень много. Samsung Galaxy Fold потребовалось почти 120 тысяч циклов, хотя разработчики обещали более 190 тысяч.
На рынке Motorola Razr дебютирует уже через 1,5 недели, а стоимость новинки составит почти 1500 долларов (94 тысячи рублей). Не исключено, что телефон появится и в Российской Федерации.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Дорогой и единственный»: Любовь Толкалина поздравила экс-супруга Егора Кончаловского с днем рождения / 15 января
- Тарасов подрался с беременной женой при дочери / 10 декабря
- Страшные кадры: в Екатеринбурге полыхает завод / 11 декабря
- В NASA назвали сроки первого полета «тихого» сверхзвукового самолета / 17 декабря
- Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Марго Робби и другие на церемонии вручения премии BAFTA-2020 / 3 февраля
- «На здоровье не жалуюсь»: Жванецкий удивился слухам о диагностированной у него онкологии / 17 января
- Семья зайчиков: Диана Крюгер с дочкой и мамой в Нью-Йорке / 26 декабря
- Мнение: О некоторых особенностях культуры позднего социализма, подготовивших почву для Перестройки / 4 декабря