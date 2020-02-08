NYT — «норовистый союзник» — Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа

По итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко РФ отказалась предоставить своему «норовистому союзнику» Белоруссии скидку на поставки нефти, пойдя, тем не менее, навстречу Минску в вопросе снижения цен на газ, пишет The New York Times. По мнению издания, таким образом РФ оказывает на Белоруссию давлению, стремясь присоединить её к проекту «союзного государства».



Reuters

Усиливая давление на Белоруссию в попытке заставить её присоединиться к «союзному государству», РФ отказалась предоставить своему «норовистому союзнику» скидку на поставки нефти, пишет The New York Times.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, ободрённый, по мнению издания, недавним визитом госсекретаря США Майка Помпео, попытался «продавить» низкие цены на энергоносители в ходе встречи в Сочи — «момента истины», по выражению белорусского президента — со своим российским коллегой Владимиром Путиным. При этом Путин использовал зависимость Минска от поставок российского газа и нефти с тем, чтобы оживить «отживший свой век» план по объединению двух стран.

Тем не менее высокопоставленный российский чиновник Дмитрий Козак сообщил журналистам, что Россия, которая в прошлом месяце приостановила поставки нефть в Белоруссию, может предложить Минску чёрное золото только по рыночным ценам. При этом Россия, судя по всему, пошла на некоторые уступки в отношении поставок природного газа.

Лукашенко, известный своим умением ловко лавировать между Востоком и Западом, отправился на встречу с российским президентом, рассчитывая на то, что Москву напугало потепление в отношениях между Минском и Вашингтоном, что позволит ему избавиться от давления в вопросе «союзного государства», а также добиться скидок.

Встреча не задалась с самого начала, когда команда министров и советников российской стороны задержалась в пути из-за плохой погоды. После перерыва на игру в хоккей, — в которой команда из обоих президентов и их чиновников с лёгкость разбила своих соперников — переговоры продолжились до поздней ночи.

Вместе с тем недавний визит Помпео в Минск продлился всего несколько часов. Тем не менее обещание Вашингтона восстановить должность посла в этой стране, укрепило решимость Лукашенко перед лицом российского давления. В частности, незадолго до сочинских переговоров Лукашенко обрушился на Москву с градом грубоватой критики, дразня Россию улучшением белорусско-американских отношений. Заявив, что Россию потряс приезд Помпео, он подчеркнул, что Москве следует перестать «рыдать» из-за визитов американцев.

Однако, по словам политического комментатора Артёма Шрайбмана, визит Помпео не решил главной проблемы Белоруссии: её зависимости от РФ в плане поставок нефти и газа со скидкой. Тем не менее переговоры с Помпео он назвал «символически очень важными для Лукашенко», так как они являются сигналом поддержки Западом суверенитета Белоруссии.

Во время своей поездки в Минск Помпео подчеркнул, что Вашингтон не пытается заставить Минск ориентироваться на Запад вместо России. «Здесь речь не о выборе между двумя сторонами», — отметил он.

Тем не менее, хотя госсекретарь предложил Минску поставки нефти, а также пообещал вскоре отправить в белорусскую столицу своего посла, многие эксперты оценили такие шаги Помпео как «бессмысленные», так как Белоруссии нужна субсидированная российская нефть, а не американский аналог по рыночным ценам.

«Нам нужна дешёвая нефть и газ, а не посол», — считает белорусский эксперт Марина Рахлей, добавив, что на руках у Лукашенко «очень слабые карты», но он играет ими агрессивно, зная, что как бы сильно не накалились отношения с Москвой, «география никуда не денется».

По её словам, нынешняя буря в диалоге между Москвой и Минском пройдёт, как это бывало и в прошлом. «Между Белоруссией и Россией всегда были разногласия, — отметила она. — Сегодня Лукашенко о РФ отзывается резко, но завтра он будет говорить нечто противоположное».

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