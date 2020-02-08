Посольство РФ направило Франции ноты протеста

Посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноты протеста из-за ситуации вокруг экстрадированного из Греции россиянина Александра Винника, сказал глава дипломатического представительства Алексей Мешков.

Мешков сообщил, что «в МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса генеральной прокуратуры РФ о выдаче Александра Винника с учетом его гражданской принадлежности и согласия на экстрадицию в Россию», передает РИА «Новости».

По словам дипломата, посольство также «передало в министерство юстиции Франции запрос генеральной прокуратуры России» на проведение следственного дознания по уголовному делу, заведенному Винника в России, направить собранные материалы российскую генпрокуратуру, «а также разрешить сотрудникам генпрокуратуры РФ присутствовать при проведении процессуальных действий на территории Франции».

Посол указал, что назначенный по делу во Франции Винника следственный судья, «ссылаясь на тайну следствия, не дает разрешения заведующему консульским отделом посольства присутствовать при проведении допросов».

Между тем Винник начал выходить из «повторной 40-дневной голодовки и принимать пищу», он «чувствует себя нормально», сотрудники консульского отдела посольства регулярно навещают его «в тюремном блоке госпиталя Питье-Сальпетриер».

Виннику «предоставлена возможность звонить по стационарному телефону на согласованные с судьей номера родственников и адвокатов, в палате имеется небольшой телевизор, показывающий французские каналы».

«По словам самого Винника, отношение к нему корректное», – подчеркнул посол.

Напомним, Винника обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег. Греция решила выдать Винника в первую очередь Франции, затем – в США и только в третью очередь – в Россию.

Сам он сообщал, что подвергается пыткам. Еще в Греции он объявил голодовку, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.

В конце января Винника арестовали во Франции.

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