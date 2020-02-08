После «Суперкубка» в Майами стриптизерши «купались» в долларах

В Сети обнародовано фото, сделанное в одном из ночных клубов в Майями. Девушки-стриптизерши вынуждены были передвигаться по усыпанному долларами после «Суперкубка» заведению.

Стриптизерши в стрингах, как видно по появившемуся в Twitter снимку, расхаживали по полу, полностью покрытом грудой денежных купюр. Однако, согласно условиям договора, девушкам не разрешалось брать деньги себе. У танцовщиц, развлекавших публику во время «Суперкубка», вычли из гонорара за банкет и проживание в дорогом отеле. В результате, как призналась одна из стриптизерш, каждая получила за работу не больше 1000 долларов.

«Суперкубок», состоявшийся недавно, для американцев стал настоящим праздником. Многие из них отмечали событие в стриптиз-клубе в Майями. Здесь организовали шоу, в ходе которого пол заведения усыпали не менее 1 млн долларов, информирует «Слово и Дело».

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