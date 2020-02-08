Учёные из Нидерландов определили 5 нарушающих сон типов беспокойств

В результате проведённого исследования учёным Амстердамского института нейрохирургии (Нидерланды) удалось определить 5 типов беспокойств, нарушающих сон человека. К научной работе специалисты привлекли около 4000 добровольцев.

Авторы проекта, изучая бессонницу и типы беспокойств, учитывали ряд факторов – фазы сна, эмоции, личностные особенности, настроение, реакцию на нервный стресс и другие. В итоге участники эксперимента разделились на 5 групп, каждой из которых присущ определённый тип беспокойства, нарушающего сон. Так, к первой из них относятся представители обоих полов, испытывающие отрицательные эмоции и имеющие высокий уровень стресса, что в дальнейшем негативно влияет на удовлетворённость жизнью и ощущение счастья. Во второй группе — люди со средним уровнем стресса и положительных эмоций, в третьей – с умеренными соответствующими факторами.

Четвёртый тип присущ людям, проявлявшим ранее сильное беспокойство, но в текущее время имеющим низкий предел стресса, что провоцирует бессонницу, как реакцию на переживания и события. И к последнему типу отнесли добровольцев с низким уровнем стресса, не влияющим на длительность и качество сна.

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