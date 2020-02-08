Мнение: Почему стыдно быть здоровым

Честные и порядочные люди, как правило, не могут похвастаться хорошим здоровьем. Причины понятны — чтобы сохранить здоровье, приходится совершать разные подлые поступки, проходить мимо чужой беды, лебезить перед врачами, вырывать кусок качественной еды изо рта товарища. Тот, кто не совершает низостей, быстро обрастает травмами и болезнями.

Известную цитату из Ювенала, «в здоровом теле здоровый дух», часто понимают неверно, трактуя её так, будто бы здоровье телесное автоматически приводит и к здоровью духовному. На самом деле, Ювенал имел в виду нечто противоположное — тот, кто увлекается телесным, неизбежно наносит ущерб духовному. Полностью та строчка стиха Ювенала звучит так:

https://ru.wikipedia.org/wiki/В_здоровом_теле_здоровый_дух

Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом.

(Órandúm (e)st ut sít mens sán(a) in córpore sáno.)

Некоторые здоровые люди говорят: «ты просто плохо старался, надо было следить за своим здоровьем, был бы сейчас таким же бодрым и мускулистым, как мы». Это, конечно, чушь. Вот 16 причин, которые не позволяют нормальному человеку заниматься физкультурой:

https://olegmakarenko.ru/1141379.html

Россия — страна больных людей. Всех россиян можно представить в виде пирамиды, где сверху будут находиться наглые, пышущие здоровьем спортсмены, а основание будет представлено нормальными людьми, со слабо развитой мускулатурой, пивным животиком и массой хронических болезней. Может ли крутящийся на турнике гимнаст понять своего одноклассника, которого мутит на соседней скамейке после бурно проведённых выходных? Нет, не может. Гимнаст не знает, что такое головная боль, что такое тошнота, что такое слабость, не позволяющая делать даже самые насущные дела. Гимнаст силён, здоров и доволен собой, при этом на тех, кому меньше повезло в жизни, ему просто наплевать.

Было бы справедливо, чтобы самыми здоровыми членами нашего общества были пенсионеры: люди, которые внесли в общество самый большой вклад. В реальности получается ровным счётом наоборот — среди пенсионеров здоровых людей практически не встречается. Типичный здоровый человек — это молодой лоботряс с глупой улыбкой, который сидит на шее у своих родителей и совершенно незаслуженно наслаждается собственным здоровьем.

Сейчас к нам пришли новомодные веяния с Запада. Прямо со школ детей пытаются воспитывать в духе ЗОЖ, внушать им мысль, что быть здоровым — это хорошо, и что каждый должен лично следить за своим здоровьем. Это страшно. Куда-то в сторону мы отодвинули мудрость наших предков, которые высмеивали здоровых «дубинушек» и с большим уважением относились, например, к флагеллантам, которые били сами себя бичами, чтобы выразить своё презрение к плоти:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Флагеллантство

Самые большие зверства в истории творили здоровые люди. Вспомним любую войну: кто насилует, убивает, сжигает мирные города? Может быть, хилые доходяги, с трудом переставляющие ноги от парадной до магазина? Как бы не так! Кровавые непотребства творят всегда сильные и мускулистые солдаты, у которых хватает задора и энергии на столь гнусные поступки, которые больной человек реализовать не смог бы, даже если бы и захотел.

По-хорошему, государству стоило бы навести порядок в этой сфере. Принудительно отправлять здоровых людей на тяжёлые и опасные работы, закрыть фитнесс-центры, заменив их на распивочные и библиотеки. К сожалению, в полном соответствии с русскими народными поговорками, российские власти ведут подчёркнуто здоровый образ жизни, не стесняются прямо под камеры заниматься любительским спортом, как бы не понимая, что у обычного человека нет сил, чтобы взять клюшку и выйти на лёд.

Особенно умиляют разные тренеры, которые пропагандируют свои идеи в блогах. «Надевай кроссовки, выходи на улицу, бегай». Ха! А что, если у меня нет кроссовок? А что, если у меня одышка даже от быстрой ходьбы появляется? А что, если у меня есть моральные принципы, и я не хочу расталкивать окружающих локтями, включаясь в эти крысиные бега за здоровьем? Да и не работает это на практике, проверили в девяностые. От болезни не убежишь…

Мы живём сейчас в перевёрнутом мире с искажёнными представлениями о добре и зле. По телевизору показывают футболистов, которые бьют по мячу с силой разгневанного мула, а простые люди тем временем никому не интересны. На Западе начали уже бороться за равенство и справедливость: выделять в эротических журналах квоты на жирненьких моделей, запрещать фигурную мускулатуру на прессе и прочие нереалистичные стандарты красоты. В России пока что находятся в самом начале этого пути.

Здоровым людям, которые птицей взбегают по лестнице на пятый этаж, а по ночам спят крепким сном уставшего младенца, стоило бы задуматься об окружающих. Их мало, а нас много. Если здоровому человеку не хватает совести завести себе пару болезней, пусть хотя бы не выпячивает своё здоровье напоказ, раздражая тех, кто стать здоровым не сможет никак и никогда.

Источник: Место для дискуссий

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