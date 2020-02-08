Москвичей ждут оттепель и мрачноватая погода

Москвичей ждут оттепель и мрачноватая погода

08.02.2020, 12:31, Новости дня

Оттепель и небо без солнца ожидают москвичей и жителей Подмосковья в течение предстоящей рабочей недели. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его данным, в последний день текущей недели температура повысится до 0 – -2 градусов. А в понедельник нас ждет оттепель, температура в районе нуля градусов продержится в течение всей недели. Вильфанд назвал погоду на предстоящую неделю "мрачноватой" и добавил, что существенных осадков в этот период не прогнозируется, цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее сообщалось, что январь нового года стал в столичном регионе самым бессолнечным месяцем за последние 100 лет. Вместо традиционных 33 часов солнца жители столицы получили только 11 часов солнечного света за месяц. Зато январь-2020 стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Источник: Вести



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