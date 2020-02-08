Семена льна могут приносить не только пользу, но и вред

Давно известно, что семена льна — ценный продукт, который оказывает позитивный эффект на здоровье человека. Но как выяснилось, он может приносить не только пользу, но и вред организму.

Еще древние греки пили отвар из семян льна, чтобы остановить воспалительные процессы слизистых оболочек. В VIII король Карл Великий издал указ об обязательном включении льна в рацион подданных. Он верил, что золотистые семечки помогут избежать различных болезней. Со временем люди начали применять семена в разных сферах.

Секрет чудотворного действия на организм кроется в их составе: углеводы, масло, глицериды линолевой, олеиновой кислот, гликозид-линамарин, благодаря которому очищается желудок от токсинов, органические кислоты, витамин А, белки. Масла этого растения оказывают противовоспалительное, обволакивающее, слабительное, смягчающее действие, способствуют регенерации тканей.

Несмотря на все полезные свойства, продукт имеет и побочный эффект. Не стоит злоупотреблять семенами льна, поскольку в их состав входят цианогенные гликозиды. При нормальной работе органов нежелательно регулярно есть более 50 грамм семян в день. Гликозиды имеют свойство распадаться при воздействии на них высоких температур. Перед употреблением желательно подвергать семена льна термической обработке. Не стоит употреблять этот продукт во время беременности, при обострении колита, холецистита, панкреатита, желчнокаменной болезни, камней в мочевом пузыре. Лен оказывает желчегонное действие.

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