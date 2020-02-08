Президент «Баварии» Хайнер: Роналду слишком стар для нас

Президент «Баварии» Хайнер: Роналду слишком стар для нас

08.02.2020, 12:30, Новости дня

Президент мюнхенской "Баварии" Херберт Хайнер опроверг слухи об интересе со стороны клуба к нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он заявил, что не нуждается в 35-летнем португальце.

"В прессе всегда появляется много имен, и это понятно. Но Криштиану Роналду для нас слишком стар", – цитирует Хайнера Football Italia.

Напомним, что португальскому форварду "Ювентуса" 5 февраля исполнилось 35 лет. В нынешнем сезоне Роналду забил за туринскую команду 22 гола в 27 встречах.

Источник: Вести



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