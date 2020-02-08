Названы пять помогающих преодолеть тревогу эфирных масел

Эксперты советуют людям, волнующимся перед новым для себя событием, прибегнуть к ритуалу ароматерапии. Специалисты назвали пять видов эфирного масла, помогающих справиться с тревогой.
Первым в перечне идет масло ладана. Оно, воздействуя на участок мозга, отвечающий за контроль эмоций, стимулирует настроение. Эксперты рекомендуют во время принятия ванны добавить средство в воду или нанести несколько капель на салфетку, которую нужно положить рядом с собой. Снижает панические настроения и тревожность розовое масло. Его можно втирать в область затылка. Данное средство хорошо успокаивает кожу, если его добавить в крем для лица.
Быстро улучшает настроение запах бергамота. Масло можно использовать в диффузоре, чтобы освежить воздух. Для очищения и успокоения ума рекомендуется делать глубокие вдохи и выдохи. Не стоит забывать о повышении цитрусовыми маслами чувствительности кожи к солнечным лучам.
Четвертой в списке названа перечная мята. Данное масло успокаивает желудок и снимает спазмы, если делать массажные движения на области живота с несколькими каплями. Средство отлично снижает головные боли и напряжение в мышцах. Расслабиться и погрузиться в глубокий сон помогает масло лаванды. Эксперты советуют вдыхать аромат средства, нанесенного на ладони, а перед сном втереть его в ступни.
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