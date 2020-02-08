Подруга новой возлюбленной Прохора Шаляпина: «Она действительно богата»

Подруга новой возлюбленной Прохора Шаляпина: «Она действительно богата»

08.02.2020, 12:30, Разное

Прохор Шаляпин, как пишут СМИ, завел роман с 40-летней дамой из Канады по имени Татьяна. Подруга новой возлюбленной российского артиста подтвердила, что его избранница действительно богата – она владеет сетью адвокатских компаний.
Певец не спешит представлять свою новую пассию поклонникам, но в Сети появляются снимки, подтверждающие, что у певца – очередной роман. Пара вместе провела новогодние каникулы в США, поселившись в «люксе» за $2 млн дорогого отеля в Лос-Анджелесе. Влюбленные отдохнули на лайнере, отправившись в тихоокеанский круиз. Артист и его спутница, информирует KP.RU, ни в чем себе не отказывают – передвигаются на лимузинах, посещают самые престижные рестораны.

Как выяснилось, избранница Шаляпина — жительница Канады, владеющая сетью компаний, предоставляющих адвокатские услуги. Многие поклонники считают, что, раз артист не представляет возлюбленную в личном микроблоге в соцсетях, значит, она замужем.

Однако подруга избранницы Шаляпина опровергла такие слухи, но подтвердила, что та действительно богата. Она возмущена, что об ее приятельнице пишут, как о легкомысленной женщине. Подруга канадской миллионерши считает, что та заслужила жить, как ей хочется, и дружить с кем нравится.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика