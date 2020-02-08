Подруга новой возлюбленной Прохора Шаляпина: «Она действительно богата»

Прохор Шаляпин, как пишут СМИ, завел роман с 40-летней дамой из Канады по имени Татьяна. Подруга новой возлюбленной российского артиста подтвердила, что его избранница действительно богата – она владеет сетью адвокатских компаний.

Певец не спешит представлять свою новую пассию поклонникам, но в Сети появляются снимки, подтверждающие, что у певца – очередной роман. Пара вместе провела новогодние каникулы в США, поселившись в «люксе» за $2 млн дорогого отеля в Лос-Анджелесе. Влюбленные отдохнули на лайнере, отправившись в тихоокеанский круиз. Артист и его спутница, информирует KP.RU, ни в чем себе не отказывают – передвигаются на лимузинах, посещают самые престижные рестораны.

Как выяснилось, избранница Шаляпина — жительница Канады, владеющая сетью компаний, предоставляющих адвокатские услуги. Многие поклонники считают, что, раз артист не представляет возлюбленную в личном микроблоге в соцсетях, значит, она замужем.

Однако подруга избранницы Шаляпина опровергла такие слухи, но подтвердила, что та действительно богата. Она возмущена, что об ее приятельнице пишут, как о легкомысленной женщине. Подруга канадской миллионерши считает, что та заслужила жить, как ей хочется, и дружить с кем нравится.

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