Легковушка сбила пенсионерку после ДТП в Волгограде. Видео

Легковушка сбила пенсионерку после ДТП в Волгограде. Видео

08.02.2020, 12:30, Новости дня

Полицейские обнародовали кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей аварию и наезд на пешехода в Волгограде, произошедшие вечером в минувшую пятницу, 7 февраля.

 

По предварительной версии, озвученной пресс-службой регионального ГУ МВД РФ, водитель автомобиля "Лада Веста" выехал на перекресток на красный свет, после чего в него врезался легковой BMW.

После удара нарушитель оказался на переходе, где сбил 61-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть.

Пострадавшая пенсионерка была госпитализирована с травмами головы и позвоночника.

Источник: Вести



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