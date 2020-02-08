Стало известно больше о жизни внучки Иосифа Кобзона Мишель

Стало известно больше о жизни внучки Иосифа Кобзона Мишель

08.02.2020, 12:21, Разное

Журналисты выяснили, чем живет одна из восьми внучек Иосифа Кобзона Мишель. К ней всегда было особое отношение как со стороны родителей – австралийского юриста и владельца строительной компании Юрия Рапопорта и Натальи, так и со стороны бабушки и дедушки.
Любимица Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт в свои 19 лет учится в Оксфорде на юриста и много путешествует. Сначала она хотела стать певицей, но все-таки решила пойти по стопам отца и заниматься изучением права.

В 2017 году Мишель и ее дедушка выступили на сцене Кремлевского дворца с песней «Старый клен». А вот принимать участие в шоу «Голос» Иосиф Давыдович внучке запретил, так как считал, что на этот проект не приходят настоящие артисты. Еще одну свою внучку знаменитость отговорил работать моделью.

Мишель же уже успела попробовать себя в роли модели в рекламе крупного бренда, который часто сотрудничает с российскими звездами, поэтому у девушки есть все шансы найти свое место и в модельном бизнесе. Сейчас внучка знаменитого исполнителя живет со своими родителями, сестрами и братом в Соединенном Королевстве. Но часто всей семьей они приезжают погостить в Россию к бабушке Нелли и другим родственникам.



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