«Он будет преданно любить её»: Никас Сафронов посоветовал Елене Степаненко выйти замуж за генерала

«Он будет преданно любить её»: Никас Сафронов посоветовал Елене Степаненко выйти замуж за генерала

08.02.2020, 12:21, Разное

В 2018 году эстрадная артистка Елена Степаненко рассталась со вторым супругом, юмористом и телеведущим Евгением Петросяном. Сейчас 66-летняя пародистка одинока, но художник Никас Сафронов уверен, что о личной жизни не стоит забывать, и советует Елене Григорьевне выйти замуж за генерала, который будет её преданно любить.
Никас Сафронов считает, что Елена Степаненко не только популярная артистка, но и «видная девушка», поэтому ей ни в коем случае не стоит долго оставаться одной, а попытаться найти счастье с новым избранником. Художник советует присмотреться к взрослым состоявшимся мужчинам, к примеру, к какому-нибудь отставному генералу. Именно человек военной профессии не понаслышке знает о преданности, а потому и к любимой женщине будет относиться соответственно. По мнению Сафронова, генерал заставит Елену Степаненко вновь почувствовать себя желанной, будет преданно любить до конца жизни, «обожать и носить на руках».

Вскоре после развода Степаненко и Петросяна начала появляться информация о новой возлюбленной юмориста. По слухам, ею стала молодая помощница Евгения Вагановича Татьяна Брухунова. Несколько месяцев назад даже сообщалось о тайной свадьбе пары, однако ни сам телеведущий, ни его избранница до сих пор не комментируют «гипотезы».



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