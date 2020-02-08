Фотография Егора Бероева с 98-летней бабушкой жены вызвала негодование у поклонников

Фотография Егора Бероева с 98-летней бабушкой жены вызвала негодование у поклонников

08.02.2020, 12:21, Разное

На своей официальной странице в Instagram популярный актер Егор Бероев опубликовал пост, под которым поздравил с 98-летием бабушку своей супруги. Однако фотография актера с именинницей вызвала массу критики от подписчиков.
Снимок был сделан в ресторане, во время празднования 98-го дня рождения Ксении Архиповны. Туда семья отправилась после завершения постановки, в которой играли роли Егор Бероев и внучка именинницы Ксения Алферова.

На снимке Егор Бероев обнимает бабушку своей жены, расположив руки прямо у нее на груди. В подписи к фото актер оправдывается, что все было в рамках приличия. Тем не менее, подписчики считают такое поведение неприличным по отношению к взрослой женщине и советуют кинозвезде «не распускать руки».

Несмотря на негодование в отношении поведения популярного актера, под постом намного больше комментариев с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни Ксении Архиповне. В свои 98 лет мать народной артистки Ирины Алферовой ведет довольно активную жизнь и любит посещать спектакли вместе со своей семьей.



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