Еженедельная программа Вести.net от 8 февраля 2020 года

Как можно похоронить один бренд дважды, почему крупнейшие китайские компании объединяются против Google, карты городов, на которых больше не ищут адрес и можно ли победить телефонных мошенников искусственным интеллектом: главные технологические новости за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net c Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Российские сотовые операторы придумали, как бороться с мошенниками, которые методами социальной инженерии пытаются вывести со счетов клиентов деньги.

— На этой же неделе Генпрокуратура объявила, что жалобы на другой вид мошенничества — онлайн — будут собирать на "госуслугах".

— Большая технополитическая история недели: крупнейшие хайтек-компании Китая, ответственные за почти половину мирового производства смартфонов, пытаются построить платформу, которая могла бы стать альтернативой экосистеме приложений от Google.

— И еще один сюжет, касающийся Google. На этот раз — юбилейно-картографический. На этой неделе поисковик проапгрейдил свой картографический проект, аудитория которого — около миллиарда человек.

— Напоследок у нас сюжет "прощание с легендой". На этой неделе было объявлено о смерти смартфонного бренда BlackBerry. Умирает производство этих аппаратов не впервые, но на этот раз, похоже, окончательно.

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Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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