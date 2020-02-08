Путин и Мишустин поздравили РУДН с 60-летием

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили преподавателей, студентов и выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН) с 60-летием со дня основания вуза. В поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля, отмечается: 60 лет назад РУДН распахнул свои двери для молодых людей из только что завоевавших независимость государств Азии, Африки и Латинской Америки, став для них поистине родным домом.

За шесть прошедших десятилетий РУДН подготовил десятки тысяч квалифицированных специалистов в разных сферах и внес уникальный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных культур и национальностей. Многие выпускники тепло вспоминают годы учебы в нашей стране, своих преподавателей и товарищей, уверен президент РФ.

Сегодня университет бережно сохраняет сложившиеся традиции и высоко держит планку одного из ведущих вузов России, отметил Путин, пожелав большой семье РУДН успехов и удачи.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в своей телеграмме отметил: выпускники РУДН – государственные и общественные деятели, дипломаты, ученые, инженеры и врачи, которым полученные в стенах родного вуза знания и навыки позволяют успешно реализовывать себя в самых разных профессиях.

Сегодня РУДН – крупный образовательный и научно-исследовательский центр с высокими позициями в национальных рейтингах, который может гордиться своими замечательными преподавателями. Их труд заслуживает искреннего уважения и благодарности, отметил премьер, и он по достоинству отмечен многими престижными наградами, включая Золотую медаль ЮНЕСКО.

Источник: Вести

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