Скрывающий от грузинского правосудия на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о создании штаба по смещению нынешних властей страны с 1 марта на базе тбилисской библиотеки, носящей его имя? Передает корреспондент гахзеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Саакашвили заявил, что вместе со своей партией «Единое национальное движение» и другими оппозиционными силами «ускорит завершение режима (лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины) Иванишвили».
Он сказал, что готов использовать для этого «все свои ресурсы и политический опыт», при этом сообщил о «большой международной поддержке».
Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, пообещал, что «Грузинская мечта» «завершится в этом году».
В октябре в Грузии пройдут выборы в парламент.
Напомним, неделю назад госсекретарь США Майкл Помпео, который находился в Киеве с визитом, не стал встречаться с пробивавшимся к нему экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
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