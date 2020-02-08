Роза Сябитова прокомментировала требование священника Дмитрия Смирнова закрыть шоу «Давай поженимся!»

Роза Сябитова прокомментировала требование священника Дмитрия Смирнова закрыть шоу «Давай поженимся!»

08.02.2020, 12:04, Разное

По мнению священника Дмитрия Смирнова, шоу «Давай поженимся!» является таким же низкопробным, как и «ДОМ-2». Он призвал немедленно закрыть проект. Телеведущая Роза Сябитова не согласна со священнослужителем, так как считает, что благодаря программе некоторые люди нашли вторую половинку.
Напомним, что шоу «Давай поженимся!» транслируется на телевидении более 11 лет. Часть зрителей в последние годы критикует программу за низкопробность, в их числе и священник Дмитрий Смирнов. «Если бы я стал президентом, то в первый же день отменил передачи вроде «ДОМ-2» и «Давай поженимся!». У многих телезрителей попросту не развит вкус, им стоит чаще читать книги, а не смотреть телевизор», — подытожил служитель церкви.

Роза Сябитова в ответ напомнила священнику о большой популярности шоу, поэтому, в случае его исчезновения, поклонники будут очень расстроены. К тому же, за все годы проекта, у героев «Давай поженимся!» появилось не менее 300 рожденных детей в браках. Главной целью программы является объяснение того, почему человек одинок, и какие у него проблемы, заключила ведущая.



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