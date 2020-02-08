Волочкова назвала эталон красоты среди мужчин-артистов

Анастасия Волочкова озвучила свой эталон красоты среди российских мужчин-артистов. Таким для знаменитости является актер и ведущий Дмитрий Нагиев.

О своих предпочтениях известная балерина заговорила после того, как французский представитель высокой моды Жан-Поль Готье высказал неодобрительную фразу в адрес отечественных моделей-мужчин. По мнению Волочковой, кутюрье сделал такой вывод, не выходя «за пределы Останкино». Возможно, именитый модельер намеревался подчеркнуть необходимость более тщательного подбора кадров или же непопулярность в РФ профессии среди представителей мужского пола.

Конкретная фраза Готье о манекенщиках была воспринята балериной и другими деятелями искусства как общая нелестная характеристика. Тем не менее, обсуждение высказывания позволило бывшей приме Большого театра изложить свою точку зрения в связи с понятием красоты и достоинств внешности. Она не только перечислила качества, которыми должен обладать настоящий мужчина, но и назвала того, кто для неё является их воплощением. Оказалось, что им является актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.

Кстати, актер также сформулировал свой вариант «ответа» модельеру, заметив, что россияне обладают всеми возможными качествами, чтобы соответствовать понятию мужской красоты. Для него это, прежде всего, сочетание ума, воспитанности и обязательно чувства юмора.

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