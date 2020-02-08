В Госдуме выступили в защиту Ивана Урганта после «неудачной» шутки о космонавтах: «Он не обидел кого-то конкретного»

В Госдуме выступили в защиту Ивана Урганта после «неудачной» шутки о космонавтах: «Он не обидел кого-то конкретного»

08.02.2020, 12:04, Разное

В одном из недавних эфиров шоу «Вечерний Ургант» прозвучала «неудачная» шутка о космонавтах, на которую чуть позже отреагировал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Депутат Госдумы, председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил в защиту Ивана Урганта, говоря, что юмором он «не обидел кого-то конкретного».
По мнению Ярослава Нилова, в словах Урганта нет ничего, что может задевать честь и достоинство какого-либо определённого человека. Кроме того, представитель Госдумы отмечает, «Роскосмос» есть за что «по-доброму высмеять», так как дела у корпорации не на высоте. При этом Нилов говорит, что зрители с удовольствием смотрят программу Ивана Урганта, и если бы в ней было нечто «крамольное», то её вряд ли бы транслировал федеральный канал. То есть шоу не стоит закрывать из-за «неудачных», по чьему-то мнению, шуток, и нельзя ставить в один ряд со «способствующим деградации» проектом «Дом-2». Депутат также подчеркнул, темы, которые не следует высмеивать, действительно есть – болезни, религия и некоторые другие, но вот «Роскосмос» сюда вряд ли можно отнести.


Напомним, Иван Ургант принёс извинения Дмитрию Рогозину за шутку о том, что после снижения требований к космонавтам, таковым может стать даже ранее судимый человек или с небольшими психическими отклонениями. Глава «Роскосмоса» в ответ на юмор написал в соцсети, что у ведущего за годы работы закончился нормальный юмор и «намозолился язык».



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