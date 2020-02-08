Дочь Вячеслава Тихонова Анна раскрыла подробности встречи отца с провидицей Вангой

В ходе прошедшего в Сергиевском Посаде кинофестиваля «17 мгновений» дочь легендарного советского актёра Вячеслава Тихонова Анна пояснила о своей жизни и вспомнила об отце. Оказалось, что при жизни артист встречался с болгарской провидицей Вангой, и она дала ему один ценный совет.
По словам Анны Тихоновой, задолго до смерти актёр решил пообщаться с Вангой. Тогда слепая провидица посоветовала прославленному артисту постоянно носить часы, ранее подаренные Юрием Гагариным. Ванга сказала, что космонавт любил Тихонова, а потому его презент может нести «особую энергетику». Через много лет была выпущена целая партия любимых часов Вячеслава Васильевича с выгравированным на корпусе автографом.
Дочь Вячеслава Тихонова также немного пояснила о своей жизни. Анна Тихонова признаётся, она по характеру очень схожа с отцом, а в той или иной ситуации зачастую думает, как поступил бы её именитый родитель, и через эту «призму» оценивает собственные поступки. Кстати, по отношению к своим детям дочь Вячеслава Васильевича применяет методы воспитания, которые помнит с детских лет.
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