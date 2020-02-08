Представлен концепт ноутбука Compal Voyager с трансформируемой клавиатурой

Тайваньский производитель электронных устройств Compal Electronics представил достаточно необычный концепт компактного ноутбука Voyager. Основная особенность новинки заключается в трансформируемой клавиатуре, благодаря чему увеличивается её рабочая площадь.
Разработчики воплотили в жизнь идею создания ноутбука в корпусе для 11-дюймовых устройств, но с дисплеем на 12 дюймов и клавиатурой, типичной для 13-дюймовых гаджетов. Таким образом в концепте Compal Voyager экран имеет очень узкие рамки, а потому панель занимает около 90%. Трансформируемая клавиатура разделяется на 2 части, вращающиеся на 90˚.
Относительно технических характеристик Compal Voyager информация на данный момент отсутствует, так как ноутбук является лишь концептом. Некоторые эксперты предполагают, что устройство оборудуют сенсорным экраном, а на рынке оно может появиться под каким-либо иным брендом.
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