Трамп уволил нескольких правительственных чиновников за показания против него

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп принял решение сместить правительственных чиновников спустя два дня после вынесения ему оправдательного приговора.

7 февраля стало известно, что Трамп уволил полковника Александра Виндмана, сыгравшего ключевую роль в деле об импичменте. Кроме того, уволен и его брат Юджин, который работал в адвокатской службе Белого дома. Адвокат Виндмана заявил, что «правда стоила лейтенанту полковнику Александру Виндману его работы, карьеры и личной жизни».

Позже появилась информация о том, что Гордон Сандленд, посол Трампа в Евросоюзе, тоже был отправлен в отставку.

5 февраля американские сенаторы признали президента США невиновным по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

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