В Казахстане в ходе массовых беспорядков погибли 8 человек

В Жамбылской области на юге Казахстана в ходе массовых беспорядков погибли 8 человек, еще 40 получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Об этом сообщает МВД Казахстана.

Причины произошедшего выясняются. По мнению представителей правоохранительных органов, инцидент мог произойти на межнациональной почве.

Столкновения между местными жителями произошли в ночь на 8 февраля в нескольких населенных пунктах Кордайского района Жамбылской области. В результате беспорядков был нанесен ущерб 30 частным домам, 15 объектам торговли и 23 автомобилям. Полицейские задержали 47 участников столкновений.

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