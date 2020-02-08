В Казахстане в ходе массовых беспорядков погибли 8 человек

В Казахстане в ходе массовых беспорядков погибли 8 человек

08.02.2020, 11:57, Новости дня

В Жамбылской области на юге Казахстана в ходе массовых беспорядков погибли 8 человек, еще 40 получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Об этом сообщает МВД Казахстана.

Причины произошедшего выясняются. По мнению представителей правоохранительных органов, инцидент мог произойти на межнациональной почве.

Столкновения между местными жителями произошли в ночь на 8 февраля в нескольких населенных пунктах Кордайского района Жамбылской области. В результате беспорядков был нанесен ущерб 30 частным домам, 15 объектам торговли и 23 автомобилям. Полицейские задержали 47 участников столкновений.



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