ГСЧС предупредила о снижении температуры до -16 °С

ГСЧС предупредила о снижении температуры до -16 °С

08.02.2020, 11:54, Новости дня

8 и 9 февраля в Украине ожидается сокращение количества осадков и снижение температуры воздуха до -13 °С ночью. Об этом предупредил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

«8-9 февраля [ожидается] ослабление и прекращение осадков и явлений, снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до -1 °С… -6  °С, в восточных областях и Карпатах ночью -11 °С… -16 °С, днем -5 °С… -10 °С», – сказано в релизе. 

По данным Гидрометцентра, днем 8 февраля в центральных, южных и восточных регионах Украины температура воздуха составит 0 °С… -2 °С. В Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях днем ожидается -2 °С… -7 °С, ночью до -13 °С. 

9 февраля днем температура воздуха в Украине составит 4 °С… 6 °С – в восточных областях, 0 °С… 3 °С – в центральных и на юге страны, -3 °С… -5 °С – в восточных регионах. Ночью ожидается до -15 °С. 

Осадков не прогнозируют.

Также ГСЧС призывает украинцев не выходить на тонкий лед и напоминает, что неосторожное поведение может стоить жизни. 

«Зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду, а в период колебания температуры воздуха, вообще на лед выходить нельзя», – подчеркнули в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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