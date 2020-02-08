ГСЧС предупредила о снижении температуры до -16 °С

8 и 9 февраля в Украине ожидается сокращение количества осадков и снижение температуры воздуха до -13 °С ночью. Об этом предупредил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
«8-9 февраля [ожидается] ослабление и прекращение осадков и явлений, снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до -1 °С… -6 °С, в восточных областях и Карпатах ночью -11 °С… -16 °С, днем -5 °С… -10 °С», – сказано в релизе.
По данным Гидрометцентра, днем 8 февраля в центральных, южных и восточных регионах Украины температура воздуха составит 0 °С… -2 °С. В Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях днем ожидается -2 °С… -7 °С, ночью до -13 °С.
9 февраля днем температура воздуха в Украине составит 4 °С… 6 °С – в восточных областях, 0 °С… 3 °С – в центральных и на юге страны, -3 °С… -5 °С – в восточных регионах. Ночью ожидается до -15 °С.
Осадков не прогнозируют.
Также ГСЧС призывает украинцев не выходить на тонкий лед и напоминает, что неосторожное поведение может стоить жизни.
«Зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду, а в период колебания температуры воздуха, вообще на лед выходить нельзя», – подчеркнули в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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