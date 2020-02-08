Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют новые подробности болезни дочери Успенской

Уже в это воскресенье Лера Кудрявцева и Оскар Кучера в программе «Звезды сошлись» раскроют новые подробности болезни дочери Успенской Татьяны Плаксиной. Девушка обвинила мать в жестоком обращении.
Зрители узнают, в каких реально условиях жила дочь известной исполнительницы Любови Успенской. Татьяна Плаксина в эфире передачи на НТВ заявила, что ее мать поднимала на нее руку и отправила в психиатрическую клинику. Заявление дочери шокировало певицу, ей понадобилась помощь врачей во время разговора с Андреем Малаховым. Успенская обвинила редакторов программы на НТВ в психологическом давлении на Плаксину. Телевизионщики же заявили, что она сама к ним обратилась. Кудрявцева и Кучера попробуют выяснить всю правду о настоящих условиях жизни девушки. На данное время Татьяна Плаксина находится в США со своим родным отцом. Артистка дала полную свободу дочери и не собирается вмешиваться в ее жизнь.
Успенская подала в суд на руководство телеканала, в уверенности, что ее дочь использовали для поднятия рейтинга. Допускается возможность повторного обследования Плаксиной, которое покажет, действительно ли она болеет шизофреническим психозом и может ли отвечать за свои слова. Артистка требует от НТВ моральную компенсацию в размере 500 тысяч долларов.
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