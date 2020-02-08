Redmi 9 и Redmi Note 9 могут получить огромную популярность

Redmi 9 и Redmi Note 9 могут получить огромную популярность

08.02.2020, 11:47, Разное

Мобильные аппараты Redmi 8 и Redmi Note 8 на сегодняшний день являются одними из популярнейших смартфонов на рынке и по уровню продаж в некоторых регионах бьют рекорды. Новинкам Redmi 9 и Redmi Note 9, сведения о которых уже появляются в Сети, пророчат успех предшественников.
Эксперты называют грядущие модели перспективными бюджетниками, наделенными флагманскими возможностями. Как пишут некоторые издания, при ценнике в пределах $250 смартфоны получат процессор Snapdragon. Подобное сочетание может свидетельствовать об отличных перспективах обновленной линейки на рынке. Кроме мощного чипсета, аппараты должны оснастить дактилоскопическим сканером, встроенным в боковую клавишу, быстрой зарядкой, разъемом на 3,5 мм, а также качественными фотосенсорами.

Преимуществом моделей 9 и Note 9 от Redmi является наличие NFC-чипа для осуществления бесконтактных платежей. Кроме того, «из коробки» гаджеты будут поставляться с ОС Android 10. Подобный набор характеристик, по мнению экспертов, может обеспечить смартфонам большое будущее и огромную популярность.



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