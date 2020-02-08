В США мужчина защищал соседа от собак и случайно застрелил его из арбалета

В США мужчина защищал соседа от собак и случайно застрелил его из арбалета

08.02.2020, 11:47, Разное

В городе Адамс (США, Массачусетс) живущие в доме собаки напали на своего хозяина. Прибежавший на помощь сосед, пытаясь нейтрализовать агрессивных животных, случайно застрелил из своего арбалета жертву нападения.
По имеющейся информации, житель услышал раздающиеся из соседского жилья громкие звуки и крики о помощи. Затем он увидел нападающих на хозяина двух разъярённых питбулей, поэтому вернулся к себе домой и взял охотничий арбалет, из которого убил одного из животных. Однако стрела, «прошив» затылок собаки, пробила дверь, за которой спрятался сосед. В итоге выстрел стал смертельным и для одного из питбулей, и для его владельца.

Прибывшие на место происшествия стражи охраны правопорядка нейтрализовали второго питбуля. Следствие показало, что житель убил соседа непреднамеренно, поэтому обвинение ему не предъявляется, тем более, что на арбалет у него имеется официальное разрешение, информирует интернет-портал «Слово и Дело».



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