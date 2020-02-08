Почему бросить курить не поздно и как тестерон спасает от слабоумия. Последние новости медицины

Из стволовых клеток создали «заплатки» для сердца, недостаток тестостерона вызывает старческое слабоумие у мужчин, и при полном отказе от курения можно восстановить легкие. Последние новости медицины в дайджесте Настоящего Времени.

Заплатка для сердца

Кардиохирурги из Японии смогли «подлатать» сердце клетками из пробирки. Кардиохирурги из Японии впервые в мире провели пересадку искусственно выращенных клеток сердечной мышцы пациенту с тяжелой ишемической кардиомиопатией.

При тяжелой ишемической кардиомиопатии сердце теряет свою эластичность и мышечная ткань перестает полноценно функционировать. В тяжелых случаях при данной патологии показана пересадка сердца. Для получения искусственных «сердечных» клеток (кардиомиоцитов) авторы проекта использовали плюрипотентные стволовые клетки – взрослые клетки человека, которые перепрограммируются в эмбриональное (незрелое) состояние. Они могут делиться и превращаться в клетки других типов. Теоретически из них можно получить практически любой орган.

Далее клетки сердечной мышцы на специальных биоразлагаемых листах трансплантировали на поврежденные участки сердца. Ожидается, что именно эти новые клетки из лабораторной пробирки будут способствовать восстановлению сосудов сердца и помогут возобновить работу органа.

Сейчас врачи продолжают наблюдать за состоянием пациента и планируют провести еще девять аналогичных операций. Ученые верят, что в ближайшем будущем новая технология станет хорошей альтернативой пересадке сердца и поможет спасти не одну жизнь.

Пленка – «убийца» бактерий в мясе

Неправильное хранение пищевых продуктов может привести к массовому отравлению. В поиске инновационных способов подавления роста опасных болезнетворных микроорганизмов в продуктах питания ученые из Университета штата Пенсильвания разработали уникальную противомикробную пленку. По внешнему виду она ничем не отличается от обычной пищевой.

Новая пленка создана путем склеивания антимикробного слоя с обычным прозрачным полиэтиленовым пластиком. Исследовательская группа утверждает, что именно такое сочетание увеличит срок годности пищевых продуктов и остановит рост болезнетворных микроорганизмов – сальмонеллы, кишечной палочки и листерии.

Основой противомикробного материала стали безвкусный и съедобный природный полимер пуллулан и мощный природный антибиотик лауриновая кислота. Этот противомикробный «дуэт» не повлиял на внешний вид, вкус и запах продукта, он также нетоксичен и не имеет аллергенов.

Змеиный яд не от змеи

Лаборатории, выращивающие копии ядовитых желез змей, могут заменить змеиные фермы, уверены ученые из Нидерландов, которые вырастили железы одной из самых ядовитых змей – капской коралловой кобры. От яда этой змеи до сих пор нет антидота.

Из желез эмбриона кобры взяли стволовые клетки, обрабатывали «коктейлем» гормонов и факторами роста.

Через неделю стволовые клетки образовали структуры, которые можно было разглядеть невооруженным взглядом. Они напоминали везикулы, обнаруженные в настоящих ядовитых железах змеи. Белки, вырабатываемые этими структурами, были биологически активны и очень напоминали компоненты яда живых змей.

По данным ВОЗ, каждый год до пяти миллионов человек в мире подвергаются укусам змей. Из них около 100 тысяч умирают, 400 тысяч остаются инвалидами. Укусы ядовитых змей могут вызвать паралич двигательный и дыхательной мускулатуры, который может привести к остановке дыхания, нарушение свертываемости крови, что, в свою очередь, приведет к смертельному кровотечению, необратимую почечную недостаточность; вызвать местный отек и омертвение тканей, что может закончиться пожизненной инвалидностью и ампутацией тканей.

Полученные результаты голландских ученых могут помочь с производством новых противоядий, а также с разработкой новых методов лечения на основе яда.

Тестостерон против старческого слабоумия

Сотрудники из австралийского Университета Эдит Коуэн нашли способ, позволяющий снизить риск возникновения слабоумия у пожилых людей.

Ученая группа проанализировала клинические исследования, в которых изучали влияние тестостерона на когнитивные (познавательные) функции. Было доказано, что тестостерон снижает секрецию белка бета-амилоид, одного из главных факторов развития болезни Альцгеймера.

В этих клинических экспериментах у мужчин с низким уровнем тестостерона и возрастными нарушениями памяти проводилась заместительная терапия тестостероном.

В результате исследований ученые пришли к выводу, что введение добавок, содержащих тестостерон, может помочь пожилым мужчинам справиться с когнитивными нарушениями и предотвратить старческое слабоумие.

«Если добавление тестостерона, либо самостоятельно, либо в сочетании с другими методами лечения, может отсрочить наступление симптомов болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других неврологических симптомов на несколько лет, это может иметь огромное значение для жизни людей с этой болезнью и их семей”, – уверен соавтор исследования профессор Ральф Мартинс.

Самый высокий уровень тестостерона – с 20 лет, после 30 он начинает снижаться.

Бросить курить никогда не поздно

Последнее исследование английских ученых показало, что отказ от сигарет может запустить восстановительные реакции в легочной ткани. И даже легкие заядлых курильщиков, которые курили почти всю свою сознательную жизнь, имеют способность восстанавливаться.

Тысячи химических веществ в табачном дыме разрушают и мутируют ДНК в клетках легких, медленно превращая их из здоровых в раковые. Причем клетки курильщиков из дыхательных путей содержат до 10 тысяч генетических мутаций.

Однако небольшая часть клеток остается невредимой и целой. После того как человек бросает курить, именно эти немутировавшие клетки начинают расти и замещать поврежденные. Большинство курильщиков сильно недооценивают возможности своего организма, считают ученые.

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