Восемь человек погибли, десятки ранены в результате столкновений на юге Казахстана. Главное

В несколькких сёлах Кордайского района Жамбылской области Казахстана в ночь на 8 февраля произошли столкновения и погромы. Есть жертвы. По данным главы МВД Ерлана Тургумбаева, погибли восемь человек, около сорока получили ранения. Полиция оцепила район, где произошел конфликт: сейчас на автодороге к населенному пункту Масанчи выставлены блокпосты, сообщают корреспонденты казахской службы Радио Свобода. Им удалось добраться до села объездными путями.

Власти Казахстана подтвердили иинформацию о «стычках» и «конфликте» в Масанчи и нескольких других сёлах, но причины случившегося официально не названы. В тех же словах охарактеризовал ситуацию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: он сообщил о «стычках» и групповой драке между местными жителями.

Корреспонденты, прибывшие в Масанчи, увидели следы погромов и несколько сгоревших зданий. Некоторые строения всё еще тлеют. В воздухе — запах дыма и гари. На улицах села ходят сотрудники полицейского спецназа.

Глава МВД сообщил, что групповой драке в Масанчи участвовали около 70 человек, и что она затронула соседние сёла Аухатты и Булан-Батыр. В то же время жители Масанчи, говорят, что погромы минувшей ночью были по крайней мере в пяти сёлах района.

При этом, по словам Токаева и главы МВД, ситуацией в Кордайском районе якобы «попытались воспользоваться провокаторы».

«Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населённых пунктов прибыло ещё около 300 человек», — сказал казахстанский министр внутренних дел.

Когда в село приехала полиция, собравшиеся, по словам властей, оказали сопротивление и отказались выполнять требования силовиков. Они использовали металлические предметы, камни, огнестрельное оружие, заявил министр. В итоге, по предварительным данным, озвученным Тургумбаевым, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.

Власти Казахстана завели уголовные дела на участников конфликта по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также об убийстве. 47 человек были задержаны, у них изъято два охотничьих ружья.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев высказал предположение, что причиной стычки вероятно стал «бытовой конфликт». Однако, по словам местных жителей, события разворачивались иначе: вечером в пятницу несколько сотен неместных мужчин приехали в населенные пункты, подожгли дома, магазины, разгромили автомобили, атаковали сельчан. Кто были эти неместные — жители Масанчи не уточняют.

Сёла Масанчи и Сортобе расположены рядом с границей Кыргызстана. Значительную часть населения этих сёл и нескольких соседних населенных пунктов составляют этнические дунгане. Пограничная служба Кыргызстана 8 февраля усилила охрану на пунктах пропуска кыргызско-казахстанской границы.

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