Россия начнет показывать рекламу из космоса

Первые два микроспутника с лазерными диодами, с помощью которых можно будет писать послания в небе, в том числе рекламные, отправятся на орбиту в 2022 году, сообщил директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев.

Диваев рассказал, что в небе можно будет формировать любые послания, в том числе рекламные. Эксперимент «намечен на 2022 год», передает ТАСС.

«Мы завезем два аппарата на МКС на грузовом корабле «Прогресс», где будет смонтирован контейнер в переходном отсеке, который запустит их, когда корабль будет отстыковываться», – рассказал он.

Управляться аппараты будут как часть роя спутников, которые затем отправят на орбиту в рамках эксперимента «Созвездие».

«На спутниках установлена панель с лазерными диодами, которые фокусируются и создают источник света достаточной мощности, чтобы свет был виден на Земле», – сказал Диваев.

По его словам, основная идея – «чтобы максимально коммерциализировать возможности космоса в обычных земных запросах».

Проект будет реализован при сотрудничестве двух компаний – Avant Space и «КосмоЛаб» – которые являются резидентами «Сколково».





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