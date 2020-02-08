Названы вакансии с зарплатой до 800 тысяч рублей

Специалисты интернет-портала HeadHunter, проанализировав актуальные запросы работодателей на рынке труда, составили список вакансий в России, где соискателям предлагают высокий уровень зарплаты до 800 тысяч рублей. Одна из наиболее высокооплачиваемых должностей — инженер НПЗ.

Те же 0,8 млн рублей предполагает пост гендиректор в городе Новосибирск, а 0,5 млн могут платить в Москве советнику директора по сотрудничеству с финучреждениями. 0,4-1 млн рублей предлагают работодатели соискателям на должность коммерческого, финансового или директора по производству в Екатеринбурге и столице РФ, а на Чукотке оплату до 450 тыс. предполагает работа главным геологом.

Включили в перечень высокооплачиваемых вакансий также такие: quant-исследователь, IT-директор, CRM-разработчик в Москве и городе на Неве. Каждая из названных профессий предполагает ежемесячную оплату труда в сумме 300-350 тысяч руб., а вот в Ижевске 250 тысяч может заработать персональный помощник или репетитор иностранного языка для предпринимателя, информирует «ПолитЭксперт».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет