Смерти в ходе беспорядков: генконсульство РФ уточнило данные по инциденту в Казахстане

Граждан РФ нет среди пострадавших в результате столкновений, произошедших накануне вечером в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом рассказал ТАСС по итогам проверки информации дипмиссией дежурный дипломат Генконсульства РФ в Алма-Ате.

По словам министра информации и общественного развития Казахстана Даурена Абаева, все задержанные в результате беспорядков — граждане республики. Он предложил не акцентировать внимание на их национальности, заявив: "Это граждане Казахстана".

Ранее сообщалось, что в результате массовой драки в селе Масанчи Кордайского района, находящегося на границе с Киргизией, погибли восемь человек и десятки ранены. По данным МВД республики, 47 человек задержаны.

По словам главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева, вечером 7 февраля на окраине села Масанчи десятки агрессивно настроенных жителей устроили драку. Прибыли местные полицейские. Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео и через мессенджеры и соцсети призывали граждан к противозаконным действиям. В результате из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек.

Полиция локализовала конфликт, расследование ведется по статье "Хулиганство". По словам главы МВД, столкновения сопровождались поджогами. По предварительным данным, повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля. У задержанных изъято два охотничьих ружья.

Авторы некоторых сообщений в соцсетях пытались придать происходящим столкновениям межнациональный характер: в данном районе Казахстана компактно проживают дунгане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуацией попытались воспользоваться провокаторы, однако обстановка находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Глава государства поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе.

Правительственной комиссии совместно с администрацией Жамбылской области поручено организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших, помочь семьям погибших и раненых. Токаев также поручил "успокоить население", подключив к этой работе Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте.

Между тем, по данным Минздрава Киргизии, в Токмакскую территориальную больницу в этой республике после беспорядков в Кордайском районе Казахстана обратились за помощью 18 человек — 17 казахстанцев и один киргизстанец. Десять пострадавших госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь, передает РИА Новости. Медики оценивают их состояние как среднетяжелое. Остальным восьми пострадавшим оказали врачебную помощь и отправили их на амбулаторное лечение.

Источник: Вести

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