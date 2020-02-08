Подкараулили и напали: одноклассники избили 10-летнюю девочку

В Екатеринбурге управление СК РФ по Свердловской области проверяет сообщение портала Е1.ru о нападении школьников на 10-летнюю девочку. Якобы ученики школы №60 подстерегли пострадавшую после занятий и побили её. У девочки были травмированы голова, живот и колена, так что она две недели провела на больничном.
Следователи опрашивают школьников и учителей в рамках доследственной проверки, пишет РИА Новости.
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