Эльвира Набиуллина считает эпидемию коронавируса «черным лебедем»

Эльвира Набиуллина, возглавляющая ЦБ РФ, считает вспышку коронавируса неким «черным лебедем». Эксперт уверена, событие способно кардинально изменить мировую экономику.

В этом случае задачей Центробанка является обеспечение макроэкономической стабильности для России, чтобы обезопасить граждан от неожиданных событий и финансовых неприятностей. Набиуллина считает эпидемию коронавируса, вспыхнувшего в Китае, фактором, мешающим регулятору создавать базовые прогнозы.

Опасное заболевание, отметила глава ЦБ, уже отразилось негативным образом на экономике некоторых государств, но в РФ ситуация пока стабильна. Эксперты на данный момент оценивают влияние вспышки коронавируса на экономическую систему в РФ как незначительное. В худшем случае этот «черный лебедь» приведет «к росту волатильности на финансовых и товарных площадках, снижению объема экспорта, ускорению оттока капитала», передает «ГлобалМСК».

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