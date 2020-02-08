Массовые беспорядки в Казахстане сняли на видео

В Сети опубликованы кадры, сделанные очевидцами во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана неподалеку от границы с Киргизией.
Как сообщалось ранее, в результате массовой драки погибли восемь человек, счет пострадавших идет на десятки, задержано 47 подозреваемых. Участники противостояния использовали камни, палки и металлические предметы.
Среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов, пытавшиеся остановить беспорядки. Двое полицейских получили огнестрельные ранения.
После побоища начались погромы с поджогами. Сожжено более 30 домов, 15 магазинов и 23 автомобиля.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Убийство".
По некоторым данным, отдельные дебоширы пытались использовать ситуация для разжигания межнациональной розни – в данной местности компактно проживают дунгане.
Ситуация взята под контроль силами полиции и Национальной гвардии.
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