Сондленд заявил, что Трамп распорядился отозвать его с должности посла США в ЕС

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно отозвать Гордона Сондленда с должности посла в Евросоюзе. Об этом Сондленд заявил 7 февраля, пишет The New York Times.

Дипломат высказал благодарность президенту США «за предоставленную возможность нести службу», а также поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео и команду миссии США при ЕС.

Сондленд давал показания по делу об импичменте Трампа.

Ранее 7 февраля стало известно об увольненнии ветерана войны в Ираке, украинца по происхождению, главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине, подполковника Александра Виндмана, который также давал показания по делу об импичменте.

Сондленд – один из ключевых свидетелей в расследовании об импичменте Трампа. 24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

20 ноября в своих показаниях на заседании комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Сондленд утверждал, что по прямому указанию Трампа общался на украинскую тему с личным адвокатом главы Белого дома Руди Джулиани. Дипломат выразил мнение, что приостановка выделения Украине финансовой помощи связана с отсутствием заявления Киева о возобновлении расследования, связанного с компанией Burisma.

О начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа 24 сентября объявили в Палате представителей Конгресса США в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время июльского телефонного разговора.

Из опубликованной 25 сентября стенограммы состоявшегося 25 июля разговора следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Речь идет о деятельности в Украине компании Burisma, с которой сотрудничал Хантер Байден.

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко говорил, что во время встречи с Джулиани в январе 2018 года тот поднимал тему расследования дела украинской компании Burisma.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

