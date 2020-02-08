В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В Казахстане жители Жамбылской области устроили массовую драку. В инциденте пострадали 40 человек, восемь получили несовместимые с жизнью травмы.
Об инциденте рассказал СМИ Ерлан Тургумбаев, возглавляющий МВД Казахстана. Согласно словам главы ведомства, массовое побоище началось 7 февраля в вечернее время. Сразу на окраине села сошлись 70 человек. Драку снимали на камеру и через социальные сети призывали граждан присоединяться. В результате откликнулись порядка 300 человек, прибывшие из соседних сел.
Согласно имеющейся информации, в руках некоторых участников массового побоища имелись металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. В итоге: около четырех десятков человек травмированы, у восьми раны оказались несовместимые с жизнью, повреждены более 20 автомобилей и 30 зданий. В полицию доставили порядка 50 человек. Казахские правоохранители занимаются выяснением обстоятельств происшествия.
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