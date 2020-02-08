Умер Пьер Гийота

В Париже на 81-м году жизни скончался известный французский писатель Пьер Гийота. О смерти романиста сообщил на своей странице в "Фейсбуке" бывший министр культуры и образования Франции Жак Ланг.
Выражая слова скорби по ушедшему другу, Ланг назвал Гийота "Эстетом глагола", а также "истинным виртуозом и уникальным мастером", а также отметил его владение "пером без табу и ограничений".
Самые известные произведения Гийота — "Могила для 500 000 солдат", "Эдем. Эдем. Эдем", "Проституция", "Кома" и "Воспитание". Писателя часто критиковали за обилие откровенных сцен, построенных на насилии и сексуальной эксплуатации. К примеру, "Эдем. Эдем. Эдем" был признан во Франции порнографическим и запрещен для рекламы и продажи несовершеннолетним в течение 12 лет.
Два года назад Гийота стал лауреатом литературной премии Медичи за автобиографию «Идиотия».
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