Spiegel — Сноудену придётся задержаться в России из-за бездействия Запада

Американский разоблачитель Эдвард Сноуден принял решение продлить вид на жительство в России, пишет Der Spiegel. Как заявил адвокат бывшего сотрудника АНБ, его клиенту придётся задержаться в Российской Федерации, в частности, из-за «нехватки альтернатив», отмечает немецкое издание.



Reuters

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден принял решение продлить вид на жительство в России, пишет Der Spiegel.

Об этом заявил московский адвокат американского разоблачителя Анатолий Кучерена, уточняет немецкий журнал.

«По просьбе Эдварда я готовлю документы в миграционную службу МВД РФ для продления вида на жительство», — цитирует Кучерену издание.

Адвокат бывшего контрактника АНБ и ЦРУ также дал понять, что Эдвард Сноуден намерен задержаться в Российской Федерации, в частности, якобы из-за нехватки альтернатив, отмечает Der Spiegel.

Несмотря на то что Сноуден уже не раз озвучивал своё желание получить убежище в одной из стран Европейского союза, соответствующее предложение ему так до сих пор и не поступило, поясняет немецкий журнал.

В сентябре 2019 года американский разоблачитель и вовсе обвинил Германию и Францию в том, что руководство этих стран не предпринимает абсолютно никаких шагов в этом вопросе, напоминает издание.

«Ведь я застрял в Москве, в частности, из-за бездействия западных правительств», — заявил тогда Сноуден в интервью немецкой газете Die Welt.

Впрочем, в настоящий момент у Сноудена «всё в порядке», заверил московский адвокат бывшего сотрудника АНБ.

Как подчеркнул Анатолий Кучерена, американский разоблачитель «работает» в России, и с ним его жена.

Собирается ли Сноуден получать российское гражданство — об этом Кучерена, по его же словам, ещё не разговаривал со своим клиентом.

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