Защиту русского языка предложили закрепить в Конституции

Общественный совет при Министерстве культуры внес на рассмотрение рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию предложение о закреплении в преамбуле основного закона РФ положения о защите русского языка.
Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте ведомства.
«На встрече члены общественного совета рекомендовали дополнить текст преамбулы тремя поправками: «Сберегая культурное достояние и цивилизационную идентичность народа», «Защищая чистоту русского языка и языков народов России», «Имея главной целью осуществления власти народосбережение», – говорится в сообщении.
Предложения общественного совета были выработаны по итогам внеочередного рабочего совещания при участии заместителя министра культуры РФ Николая Овсиенко.
Отмечается, что инициативы общественного совета поддержал член рабочей группы, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
Предложения общественного совета при министерстве были направлены в Общественную палату.
Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.
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