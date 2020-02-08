Названо число ветеранов, которые получат выплату к 75-летию Победы

На единовременную выплату к 75-летию Победы в соответствии с указом президента Владимира Путина смогут рассчитывать более 1 млн ветеранов и тружеников тыла, сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Рязанский уточнил, что на выплаты в 75 тыс. рублей могут рассчитывать 537 тыс. 57 человек – это инвалиды, ветераны и вдовы Великой Отечественной войны (ВОВ) и несовершеннолетние узники концлагерей, передает «Российская газета».
Также 611 тыс. 384 человек получат по 50 тыс. как труженики тыла и совершеннолетние пленники фашистских лагерей.
Сенатор отметил, что в общей сложности выплаты будут предоставлены 1 млн 148 тыс. 411 человек. Он пояснил, что это «уточненные цифрам по министерствам», существенно они не изменятся.
«Они все ветераны, но относятся к разным группам по социальным льготам», – сказал Рязанский.
Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам ВОВ.
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