Эвакуированных из китайского Уханя украинцев попросят остаться на карантине – Скалецкая

Украинцев, которых планируют эвакуировать из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV, попросят остаться на карантине после возвращения в Украину. Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила в интервью «Українській правді. Життя», опубликованном 7 февраля.
Она отметила, что этот вопрос сейчас – самый важный для властей, «потому что опасность для окружающих существует».
«Мы хотим организовать процедуру так, чтобы при эвакуации, люди уже были готовы к карантину. Возможно, они подпишут добровольное согласие. Но мы не можем принуждать людей. Даже в США в принудительном режиме людей изолировали только на 72 часа. Для принудительной изоляции на 14 дней в стране должен быть объявлен карантин», – сказала министр.
Глава Минздрава сообщила, что для эвакуации граждан ведомство сотрудничает с Мининфраструктуры и Министерством иностранных дел; точное количество граждан, которые будут возвращены в Украину, пока не известно.
«Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом – по 45. Цифры меняются. К тому же, мы еще готовимся, ищем место для изоляции людей, продумываем логистику», – добавила она.
Скалецкая отметила, что сейчас продолжаются поиски помещения под карантин, которое соответствует требованиям Минздрава.
«По опыту США, людей эвакуировали в закрытую военную часть», – сообщила министр.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.
По состоянию на вечер 7 февраля в Китае число погибших составило 722 человека, количество подтвержденных случаев превысило 34,5 тыс. По данным ВОЗ, на 7 февраля было зафиксировано одну смерть и 270 случаев инфицирования 2019-nCoV в 24 странах за пределами Китая.
ВОЗ 6 февраля заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пашинян назвал совместную фотографию с Мишустиным «армянским словом «селфи» / 31 января
- Китайские правозащитники раскритиковали США за культ денег / 26 декабря
- Помпео выразил уверенность в «смене режима» в Иране / 22 января
- Полицейские спасли младенца в ходе расследования кражи под Красноярском / 18 декабря
- Путин не исключил изменений в Конституции помимо предложенных им в послании / 16 января
- Мосгорсуд отменил штраф Константину Коновалову за акцию 27 июня / 16 января
- Посол США собрался заняться в РФ «хоккейной дипломатией» / 16 января
- Главная елка Вологды рухнула из-за ветра / 19 декабря