Эвакуированных из китайского Уханя украинцев попросят остаться на карантине – Скалецкая

Украинцев, которых планируют эвакуировать из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV, попросят остаться на карантине после возвращения в Украину. Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила в интервью «Українській правді. Життя», опубликованном 7 февраля.

Она отметила, что этот вопрос сейчас – самый важный для властей, «потому что опасность для окружающих существует».

«Мы хотим организовать процедуру так, чтобы при эвакуации, люди уже были готовы к карантину. Возможно, они подпишут добровольное согласие. Но мы не можем принуждать людей. Даже в США в принудительном режиме людей изолировали только на 72 часа. Для принудительной изоляции на 14 дней в стране должен быть объявлен карантин», – сказала министр.

Глава Минздрава сообщила, что для эвакуации граждан ведомство сотрудничает с Мининфраструктуры и Министерством иностранных дел; точное количество граждан, которые будут возвращены в Украину, пока не известно.

«Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом – по 45. Цифры меняются. К тому же, мы еще готовимся, ищем место для изоляции людей, продумываем логистику», – добавила она.

Скалецкая отметила, что сейчас продолжаются поиски помещения под карантин, которое соответствует требованиям Минздрава.

«По опыту США, людей эвакуировали в закрытую военную часть», – сообщила министр.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

По состоянию на вечер 7 февраля в Китае число погибших составило 722 человека, количество подтвержденных случаев превысило 34,5 тыс. По данным ВОЗ, на 7 февраля было зафиксировано одну смерть и 270 случаев инфицирования 2019-nCoV в 24 странах за пределами Китая.

ВОЗ 6 февраля заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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