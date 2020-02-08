Форвард «Далласа» Гурьянов вывел из строя партнера по команде Радулова

Форвард «Далласа» Гурьянов вывел из строя партнера по команде Радулова

08.02.2020, 10:40, Новости дня

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Даллас Старз" и "Миннесота Уайлд" произошел курьезный случай. В ходе второго периода нападающий "звезд" Александр Радулов не увидел одноклубника Дениса Гурьянова и врезался в соотечественника.

В результате столкновения Радулов получил травму верхней части тела. После этого нападающий "Далласа" покинул площадку. Больше на льду российский хоккеист так и не появился.

#GoStars Denis Gurianov with a solid open ice hit on his teammate Alexander Radulov pic.twitter.com/epVe9GxKvz

— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 8, 2020

Гурьянов же стал второй звездой домашнего матча против "Миннесоты", забросив одну из шайб в составе хозяев льда. Правда, она не спасла его команду от поражения.

Denis Scorianov strikes again for his 15th goal of the season.#MINvsDAL pic.twitter.com/HuQl7dc1L4

— Dallas Stars (@DallasStars) February 8, 2020

Источник: Вести



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