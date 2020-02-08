Осьминоги живут на спутнике Юпитера? Британский астроном считает, что это может быть правдой

Поверхность Европы необычно гладкая, потому что полностью покрыта льдом, в котором очень мало кратеров. Из-за этого, а также из-за обнаруженного магнитного поля, ходит теория, что под льдом Европы существует водяной океан, в котором вполне может быть жизнь (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Правда даже самые смелые представления ученых подразумевают подледную жизнь Европы лишь в виде микроорганизмов, похожих на те, что живут в экстремальных температурах на земле.

Однако британский ученый Моника Грейди — профессор астрономии из Ливерпульского университета Надежды, уверена в том, что исследователи недооценивают возможности существования внеземной жизни.

Подледный океан Европы в представление художника. Исследовательские аппараты на картинке это роботы "Гидробот" и "Криобот", разработанные совместно российско-европейскими учеными пока лишь на бумагах.

Грейди верит в то, что в глубоких марсианских пещерах могут скрываться от интенсивного солнечного излучения разнообразные формы жизни, а в подледном океане Европы вероятнее всего обитают существа, похожие на осьминогов.

"Когда заходит речь о перспективах жизни, есть большая уверенность в том, что подо льдом Европы существует жизнь, а на таких планетах, как Марс, она будет прятаться под поверхностью. Там они будут защищены от солнечной радиации, а оставшийся в породе лед является для них источником воды", — утверждает Грейди.

"Если мы говорим о формах жизни на Марсе, то вероятнее всего там будут лишь различные бактерии, однако я думаю. что на Европе у нас куда больше шансов найти высшие формы жизни и они вероятно похожи на осьминогов с их развитым интеллектом".

В американском малобюджетном фантастическом фильме "Европа" (Europa Report), вышедшем в 2013 году, как раз представляется такая версия. Там космическая экспедиция высаживается на Европу и погибает из-за нападения осьминогоподобных существ.

Арт к фильму "Европа". Художник: Joseph Diaz

В июне прошлого года космический телескоп Хаббл обнаружил на поверхности льда Европы следы хлорида натрия (поваренная соль), после чего появилось еще больше людей, уверенных в том, что подо льдом Европы находится соленый жидкий водяной океан.

По словам Грейди, условия возникновения жизни на Земле не являются уникальными и вполне могут быть воспроизведены на других планетах в схожих условиях из тех же элементов.

"Люди эволюционировали из маленьких пушистых млекопитающих, которые получили возможность для развития после того как из-за падения астероида погибли динозавры. Это вероятно не произойдет на каждой планете, но чисто статистически это возможно".

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