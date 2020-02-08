Четыре аномальных лесных зоны, где часто видят НЛО, йети и других чудовищ

Ниже четыре лесных массива, в которых при прогулке шанс наткнуться на НЛО, йети или чупакабру повышен в несколько раз по сравнению с другими лесами. Два из них в Великобритании, один в США, штат Техас, еще один в Пуэрто-Рико (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Рэндлшемский лес, Саффолк, Великобритания

Для жителя Великобритании любое упоминание о Рэндлшемском лесу неизбежно вызывает странные и сюрреалистические образы инопланятен, которые вероятно совершили тут посадку в декабре 1980 года.

Фото: Draco2008/flickr.com

Это событие было засвидетельствовано многочисленным персоналом базы ВВС США, дислоцированных неподалеку рядом с британской военной базой Royal Air Force Bentwaters и стало предметом тщательного изучения толпы уфологов, журналистов, правительственных органов. О нем снято несколько документальных фильмов и обычные граждане до сих пор спорят о том, что то было.

Эти расследования и дискуссии переполнены сообщениями свидетелей о странных огнях в этом лесу, мелких необычных существах, которых видели скрывающимися среди деревьев, а также о том, местные и центральные органы власти похоже тщательно скрывают многие подробности инцидента. Для британцев случай в Рэндлшемском лесу стал аналогом американского Розуэлла.

Спустя 40 лет после этого события эти споры до сих пор не прекращаются. Кто-то считает, что там реально высадились инопланетяне, а есть исследователи, уверенные в том, что подобное в этом лесу происходило многократно.

Сам Рэндлшемский лес занимает около 1500 гектаров земли и растет в прибрежной зоне Саффолка под названием Сэндлингс. Он состоит в основном из больших хвойных деревьев, среди некоторых нередки влажные пустоши. Населяют его олени, косули, лани, лисы и барсуки, но по словам местных жителей в нем и без пришельцев видят кое-что странное помимо животных.

В Рэндлшемском лесу, а также в лесах в прилегающих районах Саффолка Западный Раттинг и Балшам регулярно и уже очень много веков видят очень необычных существ. К примеру нечто под названием Шуг обезьяна (Shug Monkey). Это крупное существо, похожее по описанию на мускулистого медведя, огромную собаку и обезьяну, то есть типичный йети.

Странное слово Шуг происходит от староанглийского "скукка" (scucca), что можно перевести как "демон". Отголоски этого же слова можно проследить в названии Шагборо Холл в Стаффордшире и старом слове "шуки" ("shucky"), которым ранее называли восточное побережье страны и которое можно перевести как "лохматый" или "излишне волосатый".

Вполне возможно, что на всех этих названиях отразилось то, что тут в прошлые века часто встречали страшных волосатых существ и считали их демонами. Также в Рэндлшемском лесу время от времени видят необычных больших кошек, а еще в нем с древних времен по слухам существует тайный колдовской культ.

Большая чаща, штат Техас, США

Для многих людей слова вроде "Техас" или "Штат одинокой звезды" создают в воображении картинку огромных равнин с кактусами, пыльными смерчами и жаркими пустынями. В действительности Техас не весь заполнен равнинами и кактусами, а западный Техас и вовсе знаменит в основном благодаря хлопковым полям.

В восточной части Техаса есть очень густые леса, в том совсем недалеко от от Далласа. А еще в Техасе существует обширная заболоченная лесная зона под названием Большая Чаща (Big Thicket), которая ныне является национальным заказником и в котором часто видят человекообразных существ, а также странных огней.

Большая чаща действительно большая — это 80 тысяч акров земли недалеко от Хьюстона, заполненные в основном дубом, буком, соснами и болотами. Днем Большая чаща выглядит вполне живописно, но в темноте она становится очень жутким местом.

Чаще всего существ похожих на йети видят в районе 6-километровой грунтовой дороги, проходящей через лес и называющейся официально Брэгг-роуд, а неофициально Дорога призрачных огней (Ghost Light Road). Это название возникло тут еще со времен первых переселенцев, которые часто видели тут плавающие в воздухе светящиеся шары, которые могли менять свой размер от теннисного мяча до большого мяча для футбола.

Лес Эль Юнке в Пуэрто-Рико

Так называемый лес Эль Юнке или Карибский национальный лес в Пуэрто-Рико является единственным местным национальным заповедником. Он охватывает 28 тысяч акров земли и на его территории есть несколько гор, в том числе одна высотой в километр.

Это место много лет является домом для странных существ, которых тут время от времени замечают люди. Одна местная дама с именем Норка (да именно так — Norka) в 2004 году пояснила удивительную историю, которая произошла с ней еще в 1975 году.

Тем поздним вечером Норка ехала на свой машине по дороге, идущей через этот лес, и внезапно заметила перед собой самое странное и самое страшное животное из всех, что она могла представить.

Это существо было невысокого роста, не более полутора метров и по форме чем-то напоминало огромную летучую мышь, однако оно не летело, а переходило дорогу на ногах. На крепких и мускулистых ногах. Тело существа было темно-коричневого цвета, а его большие крылья были прижаты к спине. У существа были передние конечности, похожие на руки и на этих руках Норка отчетливо разглядела костистые бело-желтые пальцы.

Из раскрытого рта чудовища торчали два огромных клыка, а глаза были красными и пылали словно угли. Женщина наблюдала как это существо медленно переходит дорогу и длилось это почти полминуты, а потом существо внезапно широко раскрыло свои кожистые крылья и они были огромными по сравнению с телом, в размахе не менее 4-5 метров. В считанные секунды существо взмахнуло этими крыльями и взлетело в воздух вертикально, а потом куда-то пропало.

Также в лесу Эль Юнке видят типичную чупакабру с шипами на спине, волосатых йети. больших черных кошек, пришельцев типа "серые" с большими черными глазами и крупных ящериц неустановленного вида.

Лес Каннок Чейз, Великобритания

Самым известным объектом в районе Каннок Чейз, графство Стаффордшир, это ухоженное кладбище более чем 5 тысяч немецких военнослужащих, погибших в 1 и 2 мировую войну. Однако среди британских исследователей аномальных явлений район Каннок Чейз, а особенно лесная область, это одна из самых аномальных зон в стране.

Одно из самых странных наблюдений очевидца случилось тут в 2001 году с мужчиной по имени Майкл Джонсон, который занимался изучением местной растительности. В какой-то момент он понял, что местность вокруг него почему-то изменилась, немецкое кладбище пропало, он перестал узнавать знакомые ориентиры, а потом он заметил как к нему по дорожке идет группа из трех человек пожилых пенсионеров — две женщины и один мужчина.

Джонсон несколько секунд наблюдал за ними, но в один момент они просто пропали. "В одну секунду они были тут на дорожке, а в другую их уже не было".

"Я было предположил, что они могли быстро спуститься в находящийся рядом овраг по какой-то причине, но прошло пара минут, а они все не появлялись из оврага. А потом я снова заметил эту группу слева от себя на расстоянии пары сотен метров и с ними теперь был еще кого-то очень странный.

Этот человек был высоким с тонкими руками и ногами, одетый предположительно в серые брюки и такую же серую рубашку с длинными рукавами. Я было решил, что он из той же группы пенсионеров, только отстал, а теперь нагнал их, но чем больше я его разглядывал, тем больше у меня не было уверенности в том, что он вообще человек.

Его голова была вытянутой кверху и совершенно голая на вытянутой веретенообразной шее, а руки такие длинные, что доходили до колен. Я не мог различить черты его лица, а когда одна женщина остановилась, чтобы попить воды, он подошел к этим людям совсем близко и теперь я мог определить его рост — он был около 3 метров в высоту.

Этот человек положил потом руку на плечо ближайшей женщины, а она вела себя так, словно не видит его и не ощущает его прикосновения. А когда я отвернулся на миг и снова повернулся, то все они пропали и местность вокруг меня теперь снова изменилась. Я снова был там, куда пришел и все вокруг было узнаваемым с теми же могилами немецких солдат.

Неподалеку шла группа туристов, но тех трех пенсионеров и странного тощего гиганта уже нигде не было видно. После этого я со всех ног кинулся к своему автомобилю и после никогда сюда не приезжал".

Также в Кэннок Чейз регулярно видят существ с волчьими головами, предположительно оборотней. Одно из последних таких наблюдений произошло в апреле 2007 года. Местный почтальон, который регулярно ездил по дороге мимо кладбища, однажды утром заметил среди надгробий необычно большого волка. Именно волка, а не собаку.

Не успел почтальон удивиться тому, откуда тут взялись волки, которых давным давно перебили во всей Великобритании, как прямо на глазах человека этот волк начал менять свою форму, его конечности стали вытягиваться, а тело изменяться и вскоре перед шокированным человеком стоял на двух ногах вертикально не волк, а человек, который быстро убежал в лес.

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