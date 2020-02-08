Рейтинг: кто зарабатывает больше всех в России

Рейтинг: кто зарабатывает больше всех в России

08.02.2020, 10:30, Новости дня

На самую высокую заработную плату в РФ могут рассчитывать представители высшего управленческого звена. Как пишет  "Российская газета", основываясь на данных рекрутингового портала HeadHunter, в Новосибирске искали "генерального директора/CEO", предлагая соискателю 800 тысяч рублей в месяц. На такую же сумму мог рассчитывать "главный инженер нефтеперерабатывающего завода" в одном из регионов.

В Москве "советник генерального директора по работе с банками" может получить  от 500 тысяч рублей "грязными". Работа "директора по электронной коммерции" оценивается в 400 тысяч рублей в месяц. Столько же стоят услуги "финансового директора".

В Екатеринбурге сотрудник на посту "директора по производству" получает от 400 тысяч до 650 тысяч, а  рублей главный геолог на Чукотке — 400-450 тысяч рублей до вычета налогов.

Оклад немного меньше — 300-350 тысяч — предлагается "старшему quant-исследователю" и "IT-директору" и "директору департамента судебной работы" в разных городах России.

Источник: Вести



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