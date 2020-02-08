Экс-депутат Рады рассказал как власти обманывают украинцев

Власти Украины обманывают граждан страны, объясняя причины изменения цен на газ – такое заявление сделал в эфире телеканала "112 Украина" бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко. По его словам, никаких заслуг власти в том, что стоимость газа для потребителей несколько снизилась, нет. Единственная причина уменьшения цифр в платежках – общеевропейское снижение цен на голубое топливо. В нынешней ситуации с низкими расценками на газ только один минус – как только цены на него вырастут на европейских биржах, это тут же отразится в платежных квитанциях.
Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание с "Газпромом" контракта на транзит позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а это может привести к снижению цен на газ для украинцев.
В конце прошлого года "Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины. При этом "Нафтогаз" выступает компанией-организатором транзита и берет на себя соответствующие риски. Она должна забронировать мощности газотранспортной системы Украины в общей сложности на 225 млрд куб. м газа на пятилетний срок. В следующем году речь будет идти о 65 млрд куб. м, а в последующие четыре года – о 40 млрд куб. м ежегодно.
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