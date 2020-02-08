Экс-депутат Рады рассказал как власти обманывают украинцев

Экс-депутат Рады рассказал как власти обманывают украинцев

08.02.2020, 10:30, Новости дня

Власти Украины обманывают граждан страны, объясняя причины изменения цен на газ – такое заявление сделал в эфире телеканала "112 Украина" бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко. По его словам, никаких заслуг власти в том, что стоимость газа для потребителей несколько снизилась, нет. Единственная причина уменьшения цифр в платежках – общеевропейское снижение цен на голубое топливо. В нынешней ситуации с низкими расценками на газ только один минус – как только цены на него вырастут на европейских биржах, это тут же отразится в платежных квитанциях.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание с "Газпромом" контракта на транзит позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а это может привести к снижению цен на газ для украинцев.

В конце прошлого года "Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины. При этом "Нафтогаз" выступает компанией-организатором транзита и берет на себя соответствующие риски. Она должна забронировать мощности газотранспортной системы Украины в общей сложности на 225 млрд куб. м газа на пятилетний срок. В следующем году речь будет идти о 65 млрд куб. м, а в последующие четыре года – о 40 млрд куб. м ежегодно.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика