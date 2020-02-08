Рассекречен интерьер большого кроссовера Chery для России

Китайская компания планирует поучаствовать в дележе сегмента семиместных вседорожников, где в последние месяцы наблюдается воодушевляющая активность. Экстерьер Tiggo 8 уже был продемонстрирован, а сейчас рассекречен и салон. Старт продаж — в марте.
Водительскому месту в Chery Tiggo 8 обещано сразу три монитора. Первый, семидюймовый — это панель приборов, для которой можно будет выбирать тип отображаемой информации кнопками на мультируле и цвет оформления. Второй, диагональю 10,25 дюйма — тачскрин мультимедийной системы, которая может взаимодействовать со смартфонами при помощи функции Cloudrive. Ассистировать мультимедийке будут 8 акустических динамиков, камера заднего вида и система кругового обзора.
Третий экран получил диагональ 8 дюймов, расположен на центральном тоннеле и служит для настройки климатической системы, а также подогрева сидений. Официально заявлено, что монитор наделен обратной связью и защитой от воды, пыли и царапин.
Стало известно, что Chery Tiggo 8 получит электрический «ручник», парктроники и систему помощи при спуске — кнопки управления этими функциями тоже расположены на центральной консоли. А в «бардачок» создатели кроссовера спрятали два USB-порта, 12-вольтовую розетку и охлаждаемый отсек.
Семиместный вседорожник наделен трансформируемым интерьером: всего предусмотрено 12 вариантов расположения кресел. Отделывать интерьер кроссовера планируется кожей и хромированными вставками.
Ранее сообщалось, что Tiggo 8 в нашей стране будет продаваться с безальтернативной связкой двухлитрового 170-сильного мотора и вариатора, при этом ему пока не обещают ни других вариантов коробок, ни полного привода. Продажи Chery Tiggo 8 в РФ должны стартовать уже в марте 2020 года.
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АвтоВести
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